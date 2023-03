Covid: Speranza (Pd-Idp), piena fiducia in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo da agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre nella magistratura". Lo afferma in una nota il deputato del Partito democratico - Italia democratica e progressista, Roberto Speranza. (Com)