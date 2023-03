Covid: Procura di Bergamo chiude indagini relative a gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Bergamo comunica di aver concluso concluso le indagini nei confronti di 17 persone che hanno gestito la risposta alla pandemia da Covid-19. Le indagini, coordinate dalla Guardia di Finanza di Bergamo, sono consistite nell'analisi di una rilevante mole di documenti acquisiti o sequestrati, sia in forma cartacea che informatica, presso il ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, il dipartimento della Protezione civile, Regione Lombardia, Ats, Asst, l'ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, oltre a migliaia di mail e di chat telefoniche in uso ai soggetti oggetto di indagini, oltre che nell'audizione di centinaia di persone informate sui fatti. Un'attività complessa e che ha comportato delicate valutazioni in tema di configurabilità dei reati ipotizzati, di competenza territoriale, di sussistenza del nesso causalità ai fini dell'attribuzione delle singole responsabilità. Ha inoltre consentito di ricostruire i fatti così come si sono svolti a partire dal 5 gennaio 2020. (Com)