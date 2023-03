Aerospazio: Telespazio inaugura in Brasile un nuovo teleporto a Maricá (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una superficie complessiva di 150 mila metri quadri, il teleporto satellitare di Maricá di Telespazio è uno dei più avanzati dell'America Latina. Il sito può ospitare diverse stazioni satellitari di terra, infrastrutture Leo e Geo e di osservazione della Terra, garantendo il massimo livello di disponibilità e sicurezza. Il teleporto gode di un'ottima posizione grazie alla vicinanza a strade statali e federali, agli aeroporti e al principale centro d'affari di Rio. È dotato di connessione internet ridondante e di connettività in fibra con i principali data center di Rio de Janeiro e San Paolo. Il gateway OneWeb occupa un'area di 50 mila metri quadri ed è attualmente operativo con 15 antenne. È servito da un centro dati completamente attrezzato nello stesso sito. Il Gateway farà parte del sistema terrestre latino-americano di OneWeb per fornire una vera esperienza di comunicazioni a banda larga, a bassa latenza e alta sicurezza, per istituzioni governative, difesa, industria petrolifera e del gas e aviazione, nonché per le società di telecomunicazioni mobili che portano il 3G, il 4G e il 5G in tutto il Brasile. (segue) (Com)