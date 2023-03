Aerospazio: Telespazio inaugura in Brasile un nuovo teleporto a Maricá (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo teleporto di Maricá rientra nella strategia di Telespazio che mira da un lato ad ampliare il proprio portafoglio di servizi satcom e dall'altro a offrire opportunità di ground-as-services agli operatori satellitari, come OneWeb, di cui siamo orgogliosi di essere partner. La nostra intenzione è quella di concentrare a Maricá le nostre future infrastrutture di terra per i servizi satellitari", ha sottolineato Laurenti, direttore regionale LatAm di Telespazio e amministratore delegato di Telespazio Brasil. Christopher Casarrubias, responsabile degli Affari normativi e governativi di OneWeb, ha commentato: “Siamo lieti di condurre il nostro rapporto di lunga data con Telespazio a una fase successiva con il completamento di questo gateway satellitare in Brasile. Questo sarà uno dei siti più avanzati dell'America Latina e contribuirà a garantire una connettività affidabile alle comunità e agli utenti brasiliani in tutto il Paese. Mentre OneWeb mira al completamento della sua costellazione e alla copertura globale entro quest'anno, l’inaugurazione di oggi segna una pietra miliare per la nostra attività e per i cittadini e le imprese brasiliani." (Com)