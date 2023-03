Pnrr: Ganga (Cisl), bene incontro con ministro Fitto, apertura a rafforzamento partecipazione forze sociali a governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl “valuta positivamente l’esito dell’incontro tra le organizzazioni sindacali e il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, appena conclusosi, e da noi richiesto per discutere del nuovo decreto sulla governance del Pnrr e sulla attuazione della Politica di coesione – Programmazione 2014-2020”. Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, al termine dell’incontro con il ministro Fitto. “Registriamo positivamente la disponibilità e l’apertura del ministro ad un rafforzamento della partecipazione delle forze sociali alla governance del Pnrr, attraverso il coinvolgimento diretto nella cabina di regia che - sottolinea Ganga - nelle intenzioni del ministro, agevolerà la conoscenza di merito e la valutazione delle diverse fasi di attuazione dei progetti e delle riforme del Pnrr, nonché la messa a terra dei relativi investimenti e favorirà il recepimento dei contributi delle parti sociali. Valutiamo importante, inoltre, l’intenzione del ministro a strutturare la nostra partecipazione anche attraverso approfondimenti settoriali e tematici, che verranno definiti prossimamente in concomitanza con la redazione definitiva del provvedimento relativo alla riforma della governance. La Cisl ha fortemente sollecitato l’impegno, accolto dal ministro, ad una politica unitaria per la gestione coordinata degli strumenti e dei fondi, fra i quali: Repower Eu, Pnrr, Fsc e gli altri fondi della programmazione comunitaria. Sarà questa la via attraverso la quale i progetti non realizzabili entro la scadenza del Pnrr al 2026 potrebbero essere conseguiti attraverso gli altri strumenti della politica di coesione che hanno scadenze più avanzate”, conclude Ganga. (Rin)