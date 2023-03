Tunisia: governi di Costa d'Avorio e Guinea programmano voli per rimpatriare connazionali dopo dichiarazioni di Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi della Costa d'Avorio e della Guinea stanno inviando in Tunisia degli aerei noleggiati per rimpatriare i loro connazionali, dopo le dichiarazioni in cui la scorsa settimana il presidente tunisino Kais Saied ha lamentato il rischio di cambiamenti "demografici" nel suo Paese per l'eccessiva immigrazione ricevuta. L'invio, riferiscono i media locali, è stato confermato da funzionari di alto livello dei due governi, i quali hanno espresso allarme per i commenti pronunciati dal capo dello Stato tunisino. Nei giorni scorsi, Saied ha affermato che è necessario porre fine rapidamente al flusso di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana verso la Tunisia, e ha descritto il fenomeno come un complotto volto a "cambiare la composizione demografica" del Paese. Dopo queste dichiarazioni, decine di guineani e ivoriani residenti in Tunisia hanno cercato rifugio nelle ambasciate dei loro Paesi, denunciando in alcuni casi di essere stati aggrediti fisicamente. (segue) (Res)