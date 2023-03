Abruzzo: Programma Gol, al via corsi di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la seconda fase del programma Gol (Garanzia di occupabilità per i lavoratori), che riguarda in particolare le politiche attive del lavoro e della formazione. A partire da oggi i lavoratori disoccupati che sono stati profilati verranno convocati dai Centri per l'impiego regionali per l'avvio delle attività formative di riqualificazione o aggiornamento professionale. Si tratta, nello specifico, dei disoccupati che sono stati inseriti nei percorsi 2 (Upskilling) e 3 (Reskilling) del programma Gol, intervento finanziato dal Pnrr e portato avanti da Governo e Regioni. "È un momento particolarmente atteso dai disoccupati entrati nel Programma - spiega l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale - perché trova compimento quel percorso di inserimento nel mercato del lavoro partito alla fine del 2022 con la profilazione di ognuno di loro da parte dei Cpi e che ora approda ad un percorso di formazione o aggiornamento professionale. L'obiettivo del Programma è di fare da supporto al lavoratore in quel processo di riconversione professionale necessario per entrare nel mondo del lavoro". (segue) (Gru)