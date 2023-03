Abruzzo: Programma Gol, al via corsi di formazione professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gol nel suo complesso prevede cinque percorsi, ma in questa fase del programma le Regioni ne tratteranno tre. "Questo significa - specifica l'assessore - che non tutti gli oltre 10 mila lavoratori abruzzesi profilati dai Centri per l'impiego verranno chiamati ma solo quelli che necessitano di completare e perfezionare le proprie competenze che ammontano a circa 4 mila". A tutti coloro ai quali verrà comunicato il corso di formazione o aggiornamento professionale assegnato, spetta la decisione di indicare l'organismo di formazione per lo svolgimento del corso stesso. Dal prossimo 13 marzo, invece, partiranno le comunicazioni verso tutti qui disoccupati che a seguito del processo di profilazione sono stati inseriti nel percorso 1, quello che prevede il Reinserimento occupazionale. Per questi disoccupati saranno le Agenzie di promozione del lavoro (Apl) ad attivare politiche di inserimento nel mercato del lavoro, mentre tra la fine di marzo e gli inizi di aprile gli Organismi di formazione dovrebbero avviare i corsi di formazione e aggiornamento professionale previsti per i percorsi 2 e 3. (Gru)