Elezioni: Lega, ok a nostro odg per informare i cittadini

23 luglio 2021

- "Siamo soddisfatti per l'accoglimento del nostro ordine del giorno che prevede di informare i cittadini sulle elezioni, attraverso sms, applicazioni o altre forme di messaggistica. Importante è - infatti - contrastare il fenomeno dell'astensionismo, molto spesso causato dall'insufficiente informazione intorno alle competizioni elettorali, così come abbiamo visto nel corso delle elezioni in Lombardia e Lazio, per citare l'ultimo caso. Con questa norma, grazie all'impegno del governo, intendiamo garantire ai cittadini l'esercizio del diritto di voto, permettendogli di essere rappresentati come prevede la Costituzione". Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega, Massimiliano Romeo, capogruppo, e Paolo Tosato, firmatario dell'odg al disegno di legge sul computo dei votanti.(Com)