Migranti: Foti (Fd'I), sinistra chiede dimissioni Piantedosi ma ostacola Frontex in Europa

- "La gravissima vicenda delle coste calabresi è indubbiamente oggetto di riflessione politica e anche indagine della magistratura. Dobbiamo però sottolineare come chi in Italia chiede le dimissioni del ministro Piantedosi, poi in Europa cerca di ostacolare l'attività di Frontex: ogni allusione alla sinistra è puramente voluta". Lo ha dichiarato ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)