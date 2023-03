Pnrr: Veronese (Uil), incontro tra sindacati e Fitto solo interlocutorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro “interlocutorio quello odierno tra i sindacati e il ministro Fitto sul Pnrr e sui fondi comunitari”. Lo afferma in una nota la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. “Chiesto da Cgil Cisl Uil e convocato con altri soggetti, ma questo ormai, purtroppo, sta diventando una scelta identificativa di questo governo. Abbiamo posto il tema dell'accelerazione della messa a terra dei progetti del Pnrr e della loro complementarità con le risorse della coesione europee e nazionali. Si tratta di risorse importanti per il nostro Paese, ma bisogna passare dalle parole ai fatti, cercando di superare l'atavico problema tutto italiano dell'impiego delle risorse europee. E purtroppo il recente decreto sul Pnrr dà delle risposte parziali a questi temi. Abbiamo posto al ministro l'esigenza di investire in un piano che rigeneri la pubblica amministrazione con assunzioni straordinarie a tempo indeterminato, anche rivedendo i parametri assunzionali negli Enti locali compresi quelli in dissesto e predissesto, oltre alla riqualificazione del personale già in servizio", sottolinea Veronese, che aggiunge: "Occorre, inoltre, prestare molta attenzione alle deroghe in nome della semplificazione e dell'accelerazione, perché possono dare il via libera all'illegalità e alla corruzione. Temi che poi impattano direttamente sulle persone che lavorano, in particolare sull'applicazione dei Ccnl, sulla regolarità contributiva e sulla sicurezza sul lavoro. Ultimo, ma non meno importante, il tema della partecipazione e del dialogo sociale che non può esaurirsi in riunioni meramente informative senza avere la possibilità di entrare nel merito preventivamente delle tematiche. Chiediamo quindi che venga applicato il protocollo sottoscritto a palazzo Chigi a dicembre 2021. Vogliamo un confronto vero e non un'informativa. Ora attendiamo i passi conseguenti del ministro”. (Rin)