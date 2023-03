© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La segretaria del Pd, Elly Schlein, domani sarà a Crotone, insieme a una delegazione di parlamentari democratici, per rendere omaggio alle vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa, nel quale hanno perso la vita 67 persone. Schlein si recherà al PalaMilone, dove è stata allestita la camera ardente. Non rilascerà dichiarazioni alla stampa". Lo comunica in una nota il Pd. (Com)