Elezioni: Boccia (Pd), su stop ballottaggi nostra opposizione sarà durissima

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La maggioranza al Senato ha tentato, con un colpo di mano, di modificare le regole e, addirittura, di cancellare i ballottaggi per i comuni sopra i 15 mila abitanti, inserendo emendamenti in un provvedimento senza alcuna coerenza normativa. “Le riforme delle regole democratiche non si possono fare a colpi di maggioranza, sarebbe stata una gravissima scorrettezza istituzionale che abbiamo sventato in tempo”. Così Francesco Boccia, senatore del Partito democratico. “La legge elettorale dei Comuni funziona benissimo ed è apprezzata dalla totalità degli italiani, nonostante quello che dice Romeo. Una riforma di tale portata, su cui la stessa Anci aveva espresso parere contrario, non è accettabile con un emendamento. Un atteggiamento così arrogante nel metodo oltre che nel merito e nel totale disprezzo del confronto democratico rischia di determinare la rottura del rapporto di fiducia e di rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione anche sulle regole che disciplinano il confronto democratico. Se la riforma che ha in mente la maggioranza è quella prospettata da Romeo faremo una battaglia durissima in Parlamento e nel Paese, in ogni sede istituzionale anche attraverso gli amministratori locali democratici”, aggiunge Boccia. (Rin)