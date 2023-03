Imprese: al via nuova organizzazione di Tim Enterprise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim vara la nuova organizzazione di Tim Enterprise, la Business unit guidata da Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer del gruppo, dedicata alla Pubblica amministrazione e ai grandi clienti. Proseguendo nel processo di societarizzazione annunciato in occasione del Capital Market Day del 7 luglio scorso e approvato dal Consiglio di amministrazione a novembre, il gruppo – riferisce una nota – ha riorganizzato la Business unit con l’obiettivo di valorizzare pienamente tutti gli asset di riferimento relativi a connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity. Grazie a questa nuova organizzazione sono attese importanti sinergie, indispensabili per rendere la Business unit ancora più veloce ed efficiente nella progettazione e vendita dei servizi Ict e professionali. Si tratta di un modello operativo più agile e integrato che massimizza i benefici derivanti dall’organizzazione. Tim Enterprise - con una squadra di oltre 5.000 persone, la più capillare rete di vendita sul territorio nazionale e 16 Data Center costruiti secondo i più alti standard di sicurezza, efficienza e sostenibilità - accompagnerà la trasformazione digitale del sistema imprenditoriale italiano e della Pubblica amministrazione, attraverso un’offerta end-to-end unica e distintiva. “Siamo la piattaforma Ict più grande d’Italia e vogliamo consolidare la nostra leadership in tutti i comparti di mercato in cui operiamo”, ha commentato Elio Schiavo, che ha aggiunto: “Tenere tutte le nostre persone intorno ad un unico progetto ci permetterà di cogliere enormi opportunità e diventare protagonisti del processo di digitalizzazione del sistema Paese”. Tim Enterprise nel corso del 2022 ha rafforzato la propria leadership con risultati che hanno registrato una crescita superiore a quella del mercato. L’incremento dei ricavi totali e da servizi è stato, rispettivamente, dell’8 per cento e dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. A trainare la performance sono stati i servizi Cloud, Security e IoT. Il piano industriale 2023-2025 di gruppo prevede per Tim Enterprise una crescita superiore al mercato di riferimento, con un Cagr dei ricavi pari al 6 per cento in orizzonte di piano. (Com)