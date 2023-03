Covid: Conte, massima disponibilità e collaborazione con magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica". Lo afferma in una nota il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che risulta indagato, da parte della Procura di Bergamo, nell'indagine sulla gestione del Covid-19 nel bergamasco, nella prima fase della pandemia. (Com)