Siccità: Berlusconi, agire su vari livelli per non subire ripercussioni

21 luglio 2021

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "sta seguendo personalmente le possibili conseguenze dovute alle scarse precipitazioni. È in costante contatto con il governo e i ministri coinvolti, ed è stato aggiornato sull’andamento della cabina di regia convocata questa mattina a palazzo Chigi". E' quanto si legge in un comunicato di FI. "Il presidente è d’accordo sulle norme di semplificazione di cui si è discusso durante l’incontro, norme che renderanno più rapida la cantierizzazione delle opere già finanziate - continua il comunicato -. Il presidente sottolinea che occorrerà agire su vari livelli affinché le famiglie e il sistema produttivo e agricolo non subiscano ripercussioni sia nel breve che nel medio periodo. A tal fine, auspica che il lavoro della cabina di regia dia il necessario impulso per scongiurare le criticità determinate dalle variazioni climatiche e ritiene che, anche in caso di emergenza, l’azione del governo garantirà le necessarie condizioni di sicurezza". (Com)