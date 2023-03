Rifiuti: Acea, manifestazione interesse per termovalorizzatore Roma insieme ad altre società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ambiente ha presentato la propria manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma "unitamente a importanti partner nazionali e internazionali, quali Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez, a valle delle favorevoli determinazioni dei competenti organi societari di Acea Ambiente medesima e di Acea (anche ai sensi delle previsioni di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate del gruppo Acea)". È quanto si legge in una nota di Acea che conferma quanto già comunicato dal Campidoglio, ovvero che "Acea Ambiente, società controllata dal Gruppo Acea, ha risposto oggi, primo marzo, all’Avviso pubblico indetto dal Comune di Roma per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione e dell’impiantistica ancillare correlata". L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, fa sapere: “Siamo entusiasti di aver presentato il nostro progetto in risposta all’avviso pubblico per il termovalorizzatore di Roma. Acea conferma così il proprio impegno a supporto di Roma Capitale, in particolare in un settore importante come la valorizzazione dei rifiuti. Acea da sempre è al servizio della Capitale, città in cui è nata e in cui gestisce già servizi primari, come il servizio idrico e la distribuzione di energia elettrica. Oggi, con la presentazione della manifestazione di interesse, Acea conferma le strategie di sviluppo del Gruppo nei settori dell’ambiente e dell’economia circolare con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità e al territorio”. (segue) (Com)