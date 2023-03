Rifiuti: Acea, manifestazione interesse per termovalorizzatore Roma insieme ad altre società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni Acea Ambiente - spiega la nota del gruppo - ha investito in maniera costante su questi settori e, grazie alle numerose acquisizioni di società e di impianti, nonché allo sviluppo di impianti propri, ha aumentato in maniera significativa sia il volume dei rifiuti trattati, arrivando a 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti recuperati, riciclati e smaltiti, sia il livello di Ebitda (83,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022), rafforzando la sua posizione a livello nazionale. Il gruppo, in particolare, è il primo player nel centro Italia, dove gestisce diversi siti industriali tra cui due impianti di termovalorizzazione, a Terni e a San Vittore nel Lazio. (Com)