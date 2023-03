RPT - Nuoro: deputati FI commissione Giustizia, chiesta a presidente Maschio missione a Carcere Badu' e Carros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - "Abbiamo inviato una lettera al presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, per chiedere una missione urgente della commissione presso la Casa circondariale di Nuoro. Siamo preoccupati per i recenti gravi fatti avvenuti presso la Sezione di massima Sicurezza del Carcere di Badu' e Carros, con l'evasione di un pericoloso detenuto tutt'ora latitante, e temiamo che il grave problema di carenza di personale della polizia penitenziaria possa creare una condizione di pericolo per la sicurezza all'interno dello stesso penitenziario. Per questo, abbiamo chiesto a presidente Maschio, in virtu' delle nostre prerogative parlamentari, un sopralluogo della commissione giustizia al fine di verificare le carenze di personale segnalate e le effettive condizioni degli operatori e dei detenuti". Lo annunciano in una nota i deputati di Forza Italia in commissione Giustizia, Pietro Pittalis, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca. (Com)