Piemonte: l'ambasciatore di Israele Alon Bar, nostre soluzioni sull'ambiente all'avanguardia

- Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e Israele e l’Italia non fanno eccezione. Israele, situato in una regione con scarse risorse idriche naturali, ridotte precipitazioni e temperature elevate, in settantacinque anni di storia ha accumulato conoscenze e sviluppato soluzioni all’avanguardia per la gestione della risorsa idrica. Lo ha affermato Alon Bar, ambasciatore d’Israele in Italia, all'apertura dei lavori del convegno 'La risorse idrica in Piemonte' che si svolgerà fino a domani all'Ilo. "Dal riciclo della acque reflue (90 per cento) per fini agricoli e industriali, alla gestione delle perdite idriche, dalla dissalazione all’estrazione dell’acqua dall’aria. Desideriamo condividerle con voi e con il resto del mondo perché riteniamo che l’acqua possa e debba essere un tema di cooperazione, bilaterale, regionale e internazionale. (segue) (Rpi)