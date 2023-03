Spagna: Ryanair e sindacato piloti firmano primo contratto collettivo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Ryanair e il sindacato spagnolo dei piloti di linea (Sepla) hanno firmato oggi il primo contratto collettivo di lavoro per i piloti in Spagna, dopo sei anni di trattative, che durerà fino a marzo 2027. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", in base al nuovo accordo, i 900 piloti con sede in Spagna riceveranno a partire dal prossimo anno aumenti annuali compresi tra il 2,8 e il 3 per cento, oltre ad altri miglioramenti dei benefici occupazionali relativi all'orario e alle ferie nei prossimi quattro anni. La cerimonia di firma si è svolta presso la sede del sindacato a Madrid alla presenza di Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, Darrell Hughes, direttore delle risorse umane della compagnia e Neal McMahon, direttore delle operazioni. (Spm)