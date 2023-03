Cospito: De Corato (Fd'I), manifestazione anarchica di domani non ci preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che quattro gatti vengano sotto la nostra sede ed organizzino una manifestazione intimidatoria non ci preoccupa minimamente. In altri momenti della nostra storia abbiamo subito attacchi dalla sinistra extraparlamentare ben più gravi e incisivi. Non saranno certo poche decine di scalmanati a farci cambiare idea sul 41 bis e su Cospito". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice presidente della commissione affari costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito alla manifestazione anarchica prevista per domani sotto la sede milanese di Fratelli d'Italia. "Ci dispiace solo perché potranno creare un po' di problemi al traffico di Corso Buenos Aires, ma saranno al massimo in 50" conclude De Corato. (Com)