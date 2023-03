Innovazione: Enel, circolarità per rendere Paese sostenibile e competitivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo da esempi concreti su come realizzare la transizione verso un sistema economico sostenibile, con focus su transizione energetica e filiere di approvvigionamento delle materie prime, l’evento ha fornito un’ampia disamina di come l’economia circolare sia la chiave per rendere il Paese sostenibile e al tempo stesso competitivo. Un risultato in vista del quale è necessario agire lungo tutta la catena del valore: dal design e dalle risorse utilizzate (fonti energetiche e materie prime) lungo tutta la vita di asset e prodotti, estendendone la vita, favorendone riuso e rimanifattura, e infine riciclandoli. Per questo leve come l’innovazione e la finanza sono fondamentali, perché è necessario sviluppare nuove soluzioni e poi scalarle. Un percorso in cui Enel crede da tempo e che racconta nel documento “Enel per l’Italia: viaggio nell’Economia Circolare”, il documento - reso disponibile a dicembre 2022 - che illustra i vari ambiti d’azione legati alla scelta strategica della transizione circolare con tanto di esempi concreti di tecnologie e progetti avviati dal Gruppo, e che hanno nell’innovazione il proprio cardine operativo. Il “Viaggio” è articolato nei tre ambiti Modelli di Business: sull’adozione di modelli basati sui principi dell’economia circolare; Materie Prime: sull’approccio circolare e sostenibile del Gruppo in tema di materie prime sia in termini di previsione dei fabbisogni e degli impatti, sia di sviluppo e adozione di soluzioni innovative e circolari lungo tutte le fasi della catena del valore; e Città: sulle attività del Gruppo a livello di definizione di un modello di città circolare e relativi iniziative e progetti. Il documento approfondisce le numerose declinazioni del modello circolare: dall’ambito della governance a quello della digitalizzazione, dal coinvolgimento dei fornitori al recupero e re-immissione nel ciclo produttivo dei materiali. E i frutti di questo approccio strategico si concretizzano nel cantiere della Gigafactory 3Sun di Catania, polo di eccellenza che, grazie all’integrazione tra una tecnologia innovativa ad altissima efficienza ed il recupero e riutilizzo sistematico di materiali e materie prime, non solo consente di sfruttare una fonte rinnovabile come l’energia solare ma è anche in grado di farne una tecnologia circolare in tutte le sue dimensioni: un impianto che, con il raggiungimento della massima capacità produttiva di 3 Gw all’anno (prevista a luglio 2024), diventerà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa. (Com)