Superbonus: Simiani (Pd), demonizzare incentivi boomerang per il governo

- Il settore delle costruzioni "è da sempre fondamentale per l'economia nazionale, per il Pil e l'occupazione: era chiaro che demonizzare gli incentivi fiscali edilizi sarebbe stato un boomerang per il governo". E' quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera, sui dati Istat resi noti oggi, mercoledì 1 marzo. "Il superbonus va ricalibrato, non annullato - continua il parlamentare in una nota -. Il Partito democratico sta lavorando ad un pacchetto di proposte, per correggere il decreto sulla cessione del credito, che tenga insieme la tenuta della finanza pubblica con la continuità delle imprese e dei cantieri. L'indagine conoscitiva sugli incentivi edilizi, che abbiamo chiesto ed ottenuto a Montecitorio, sarà poi il punto di partenza di una riforma organica e sostenibile delle agevolazioni fiscali". (Com)