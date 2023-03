Siccità: assessore Agricoltura Veneto, commissario straordinario consentirà di gestire meglio risorsa idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del governo di "individuare un commissario straordinario, con poteri esecutivi, consentirà di gestire in modo più efficiente la ricorsa idrica, ma anche progettare e realizzare invasi e opere strategiche strutturali per il futuro". Questo il pensiero di Federico Caner, assessore regionale all'Agricoltura, che plaude alle decisioni prese dal governo durante il Tavolo sull'emergenza idrica svoltosi oggi a palazzo Chigi. "Poter contare su un unico interlocutore - ha proseguito Caner - su una cabina di regia fra i ministri interessati e sulla semplificazione delle procedure per gli interventi necessari, ci permetterà di intervenire in maniera congiunta di fronte ad un problema che rischia di innescare anche tensione sociale. La questione idrica riguarda tutte le regioni e solamente la definizione di un piano idrico straordinario nazionale, adottato d'intesa con le amministrazioni regionali e gli Enti territoriali, potrà non solo individuare le priorità di intervento, ma anche la loro adeguata programmazione". (Rev)