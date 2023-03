Grecia: Mitsotakis su incidente Tempe, saranno stabilite le responsabilità e fatta giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla tragedia ferroviaria di Tempe, saranno stabilite le responsabilità e la giustizia farà il suo corso. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in una dichiarazione pubblica dopo l'incidente che è costato la vita ad almeno 38 persone. "Sono appena tornato dal luogo di una tragedia che rimarrà impressa per sempre nella nostra memoria collettiva. Decine di nostri concittadini, la maggior parte bambini piccoli, hanno perso la vita lì, in un orribile incidente ferroviario senza precedenti nella nostra patria", ha osservato il premier, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". "Ringrazio di cuore le donne e gli uomini dell'apparato statale che si sono mobilitati fin dal primo momento", ha aggiunto Mitsotakis, citando vigili del fuoco e soccorritori, agenti di polizia e del governo locale, "così come i medici e gli operatori sanitari e gli psicologi dei nostri ospedali". (segue) (Gra)