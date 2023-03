Piemonte: Unioncamere, crescono imprese straniere, +1.582 rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte la crescita delle imprese straniere è cresciuta di 1.582 unità rispetto al 2021. Lo ha reso noto Unioncamere. La Regione si trova in settima posizione a livello nazionale, con un'incidenza delle imprese straniere sulle 425.873 imprese aventi sede in regione pari all'11,8 per cento. "Le imprese gestite da persone di origine straniera rappresentano una realtà sempre più consolidata nel nostro Paese e nella nostra regione, una realtà che di anno in anno ha la capacità di rafforzarsi e strutturarsi. Stiamo parlando di oltre 50mila attività, che hanno ripreso a registrare tassi di crescita consistenti anche in una fase così difficile com'è quella che stiamo attraversando in questi ultimi anni - ha affermato Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte -. (segue) (Rpi)