Iraq: segretario Onu Guterres in visita a Baghdad, ribadito il sostegno delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale continuerà a sostenere l’Iraq di fronte alle sfide che deve tuttora affrontare, soprattutto nella lotta ai cambiamenti climatici e nel fascicolo degli sfollati. È quanto emerso dall’incontro tra il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, giunto oggi a Baghdad per una visita ufficiale, la prima degli ultimi sei anni. “Con la mia visita a Baghdad desideriamo confermare la solidarietà e il sostegno delle Nazioni Unite all’Iraq”, ha dichiarato Guterres nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier iracheno, aggiungendo: “Sono lieto di visitare di nuovo l’Iraq, che è diverso oggi”. Le sfide a cui deve far fronte il Paese “sono il risultato di decenni di guerre”, ha evidenziato Guterres, dicendosi speranzoso nel progresso dell’Iraq, incoraggiato anche dalla formazione di un nuovo governo e dal suo programma di riforme. “Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere gli sforzi dell’esecutivo iracheno nella lotta alla corruzione, nella diversificazione dell’economia e nella creazione di opportunità lavorative”, ha aggiunto il segretario generale in dichiarazioni riprese dall'agenzia di stampa irachena "Shafaq", elogiando anche la diplomazia irachena con i propri vicini, sulla base di rapporti di buon vicinato. (segue) (Res)