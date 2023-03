Iraq: segretario Onu Guterres in visita a Baghdad, ribadito il sostegno delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Sudani ha mostrato apprezzamento per la visita di Guterres. “È stata un’occasione per porre enfasi sulla nostra strategia per riforme, sviluppo e lotta alla corruzione”, ha scritto il premier sul proprio account Twitter a margine dell’incontro. “Ci aspettiamo un maggiore sostegno internazionale per far fronte alle sfide climatiche e al fascicolo degli sfollati”, ha aggiunto Sudani. “L’Iraq ha superato la crisi politica ed è diventato una chiave per risolvere le crisi della regione”, ha poi affermato il primo ministro durante l’incontro con Guterres, sottolineando che il proprio Paese ha sconfitto lo Stato islamico grazie alla coesione degli iracheni e ora ha rivolto l’attenzione alle sfide economiche e ambientali. Nel corso della sua visita, Guterres ha tenuto incontri anche con il capo dello Stato iracheno, Abdul Latif Rashid, e con il presidente del parlamento Mohammed al Halbousi. Anche in queste occasioni, le parti hanno discusso degli sforzi profusi per consolidare la sicurezza e la stabilità nel Paese, i meccanismi di lavoro della Missione delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), il ruolo che questa svolge a fianco degli apparati nazionali e il ruolo delle organizzazioni e dei Paesi alleati nel sostenere gli sfollati. “L'Iraq è uno dei Paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, in quanto soffre di scarsità d'acqua, siccità e desertificazione, che hanno influito negativamente sui vari aspetti della vita quotidiana", ha osservato il presidente iracheno. (Res)