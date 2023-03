Rifiuti: Acea presenta manifestazione interesse per termovalorizzatore Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a mezzogiorno, data e orario di scadenza previste dalla manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte di project financing per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore previsto nel piano rifiuti di Roma Capitale, è pervenuta all'amministrazione capitolina una proposta da parte del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Acea Ambiente. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Entro la settimana, al termine della verifica amministrativa della documentazione presentata, verrà costituita la Commissione di valutazione tecnica ed economica del progetto, della quale faranno parte autorevoli esperti. (segue)(Rer)