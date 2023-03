Imprese: Stellantis e Koc Holding rafforzano Tofas e consolidano partnership in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Koc Holding e Stellantis Nv, fiduciose per le prospettive di espansione, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo per il rafforzamento della joint venture Tofas e il consolidamento del potenziale delle sue attività in Turchia attraverso l’efficiente offerta di prodotti e servizi best-in-class a clienti e partner. Nell’ambito di questo nuovo accordo – riferisce una nota – Tofas acquisirà l’intera quota di capitale sociale di Stellantis Otomotiv Pazarlama As, l’azienda di Stellantis Turkiye che si occupa di distribuzione. Di conseguenza tutti i marchi Stellantis disponibili nel Paese - Alfa Romeo, Fiat, Citroen, Ds Automobiles, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot - saranno distribuiti da Tofas. La creazione di un’unica entità in Turchia, supportata da due azionisti forti, favorirà lo sviluppo di sinergie senza precedenti nell’ambito delle attività commerciali, nel settore della produzione e nella ricerca e sviluppo e in generale consentirà di presentare ai consumatori turchi un’offerta più ampia ed efficiente di prodotti e servizi. Nuove opportunità commerciali consolideranno ulteriormente il potenziale di Tofas. L’Amministratore delegato di Koc Holding, Levent Çakıroglu, ha dichiarato: “Intendiamo continuare a fare la nostra parte per rimarginare le ferite causate dal terremoto che ha colpito la Turchia il 6 febbraio scorso, cercando di riprenderci dal dolore causato dall’evento. Come Gruppo Koc, manteniamo il nostro forte impegno a investire nel nostro Paese, convinti che il nuovo accordo contribuirà a superare questo periodo di difficoltà. Questo investimento strategico, unitamente al volume di produzione, alle esportazioni e alle capacità di ricerca e sviluppo di Tofas, sta portando l’Azienda a raggiungere nuovi traguardi nell’industria automobilistica. In qualità di Azienda automotive leader in Turchia, Tofas amplierà ulteriormente i propri obiettivi e rafforzerà il proprio valore con questo nuovo investimento. L’accordo è un’ulteriore conferma della fiducia del gruppo Koc e dei nostri partner nel nostro Paese in questo momento difficile. Continueremo a fare del nostro meglio per aumentare la competitività della Turchia nell’industria automobilistica grazie al valore aggiunto che verrà generato”. (segue) (Com)