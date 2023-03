Svezia: partito di Centro intende bandire Tik Tok da dispositivi deputati e dipendenti Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Centro svedese vuole bandire l'app Tik Tok ai deputati e ai dipendenti del Parlamento nazionale, il Riksdag. "Pensiamo che sia giunto il momento di dire che nel Riksdag non si dovrebbe usare Tiktok, almeno non sui dispositivi di proprietà del Parlamento", ha afferma Niels Paarup-Petersen, portavoce dei centristi per la digitalizzazione e la sicurezza informatica, all'agenzia "Tt". Il partito solleverà la questione la prossima settimana in occasione di un incontro tra i capigruppo nel Riksdag. (Sts)