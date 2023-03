Pnrr: Cgil, ennesimo decreto semplificazione, non affronta nodi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, “pensato per accelerare la procedura di spesa delle risorse, rischia di non cogliere l’obiettivo e di rendere più complesso il contesto normativo, oltre a depotenziare il sistema dei controlli a causa di una ulteriore accelerazione delle procedure”. Ad affermarlo la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, presente quest’oggi all’incontro che si è tenuto con Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. Per la dirigente sindacale “un elemento di criticità è l’eccessivo accentramento della partita dei fondi sia ordinari che straordinari. Non è con l’ennesimo decreto semplificazioni e con la revisione della governance che si risponde al problema strutturale del nostro Paese della capacità di programmazione e di spesa”. “La difficoltà nella progettazione e nella programmazione degli investimenti risiede - sottolinea Fracassi - nella mancanza di personale in particolare negli enti territoriali locali. Occorrerebbe quindi far fronte alle carenze attraverso: stabilizzazioni di tutto il personale precario, nuove assunzioni, valorizzazione professionale. Inoltre - aggiunge - questione completamente elusa dal Ministro è quella del superamento del meccanismo dei Bandi competitivi che rischiano di fotografare i divari territoriali e non superarli”. Altro tema sollevato da Fracassi quello relativo al livello di partecipazione e confronto con le organizzazioni sindacali: “Persiste un problema di partecipazione e mancanza di coinvolgimento nei processi decisionali, nonostante sia previsto dallo stesso regolamento europeo. Rivendichiamo - conclude - un confronto strutturato e continuo sul Pnrr e su tutti i fondi europei e la piena applicazione del Protocollo sottoscritto a dicembre 2021”. (Rin)