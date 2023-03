Pnrr: Ulgiati (Ugl), bene cabina di regia per politiche comunitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto soddisfatti dell'incontro con il ministro Fitto in merito alla discussione del Dl del 24 febbraio 2023, n. 13 sulla governance del Pnrr. È quanto afferma in una nota il vice segretario generale dell'Ugl, Luigi Ulgiati, presente alla riunione. “Condividiamo la necessità di una governance forte che metta insieme tutti i pilastri dei fondi finalizzati all'investimento e allo sviluppo. La portata della spesa è impegnativa e con tempi contingentati. Abbiamo proposto il rafforzamento della formazione del personale incardinato negli enti locali, protagonisti di una importante fetta di spesa. Inoltre, apprezziamo che le parti sociali facciano parte della Cabina di regia così da poter contribuire fattivamente a tutte le fasi previste, specie del Pnrr”, sottolinea Ulgiati, che aggiunge: “È emersa la necessità di una riforma strutturale della impalcatura procedurale per le politiche di coesione preso atto del fallimentare risultato della programmazione 2014-2020. Siamo certi che la piena partecipazione del partenariato possa garantire un valore aggiunto, anche nel merito, alla realizzazione delle azioni previste". (Rin)