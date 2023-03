Economia: Visco, politica monetaria "non va lasciata lavorare da sola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase, la politica monetaria non dovrebbe essere lasciata a lavorare da sola. Lo ha affermato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, intervenendo oggi alla Frankfurt School of Finance & Management. Ad aiutare il ritorno alla stabilità dei prezzi, secondo il governatore, possono essere le politiche fiscali e i negoziati tra lavoratori e imprese "che operano nella stessa direzione della politica monetaria". (Geb)