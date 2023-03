Milano: 48 enne sniffa cocaina su cestino e diventa virale sul web, fermato alla metro di Bisceglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 48 anni, cittadino italiano, è stato fermato sabato sera nella stazione della metropolitana rossa di Bisceglie dopo essere stato sorpreso a sniffare cocaina su un cestino dell'immondizia. Il 48 enne, secondo gli agenti, è la stessa persona che era stata ripresa in un video, diventato virale sul web, mentre assumeva cocaina sempre sulla banchina della fermata della metro rossa, a Bisceglie. Gli agenti della Polfer, dopo averlo identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della fermata, lo hanno sanzionato e segnalato in Prefettura, come consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Addosso all'uomo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato mezzo grammo di cocaina. Il 48 enne potrebbe essere sanzionato con un Daspo, provvedimento usato solitamente nei confronti degli ultras delle squadre di calcio, che lo costringerebbe a tenersi lontano da tutte le stazioni della metropolitana milanese. (Rem)