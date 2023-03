Campidoglio: Fd'I Roma, maggioranza in difficoltà approva un bilancio insoddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di Roma Capitale a fine febbraio, "in netto ritardo rispetto ai termini previsti, grazie al senso di responsabilità delle opposizioni che hanno così evitato che ci fosse la paralisi dell'Amministrazione, mettendo a rischio i servizi erogati ai cittadini.La difficoltà del sindaco e della maggioranza appare evidente, a poco più di un anno dall'insediamento, le lacerazioni interne alla sinistra già mostrano le prime conseguenze sul governo della città". Lo scrive in una nota congiunta il gruppo di Fd'I in Assemblea Capitolina. "Abbiamo sottolineato con determinazione le lacune di questo bilancio, che tagliano fondi al sociale in un momento in cui le famiglie sono già in difficoltà a causa della crisi economica, che non prevedono fondi adeguati per la manutenzione delle case Erp, che non contemplano adeguate spese su cultura e sicurezza - continua la nota di Fd'I -. Questi sono alcuni dei temi sollevati sui quali non siamo riusciti ad avere risposte adeguate. Lo stesso vale per le partecipate, su cui ci sono poche idee e confuse e si rischia così di continuare sulla scia della precedente Amministrazione, senza significative inversioni di rotta. I tagli sono chiari e la preoccupazione è che si segua la linea tipica della sinistra, quella di tagliare sui servizi invece di razionalizzare le spese. La nostra opposizione non farà sconti sulle sfide che attendono la città e su cui siamo già in ritardo, come il Giubileo, l'impiego dei fondi del Pnrr e l'Expo, siamo pronti a sollecitare Gualtieri e la sua Giunta su tutte le questioni prioritarie da affrontare affinché Roma recuperi credibilità davanti agli investitori facendosi trovare pronta per i grandi eventi internazionali", conclude la nota di Fd'I.(Com)