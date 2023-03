Fvg: assessore Istruzione, bando Fondazione Friuli integra misure regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di un territorio si costruisce anche a partire dalla valorizzazione dei giovani, cercando di rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso all'istruzione e investendo per valorizzare attitudini, inclinazioni e talenti. Lo ha detto oggi l’assessore regionale all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, intervenendo a Pordenone alla presentazione del bando "Istruzione, formazione e ricerca" da 600 mila euro promosso dalla Fondazione Friuli. "Una proposta nel solco della forte collaborazione", l’ha definita l’assessore, "attuata nell'ottica della sussidiarietà e con l'obiettivo di aumentare la competitività e la coesione sociale delle nostre comunità, che in questi ultimi cinque anni è stata continua e proficua, non solo con la Fondazione Friuli ma con una intera rete territoriale fatta di istituzioni, associazioni del terzo settore e categorie produttive". L’attività della Fondazione, secondo l’assessore, si inserisce nel percorso tracciato dall'amministrazione regionale, "che in questi anni è intervenuta con proposte importanti per garantire il diritto all'istruzione, rafforzando l'intera filiera scolastica e arricchendo l'offerta formativa rivolta agli studenti". (Frt)