Roma: Italia viva, insediamento abusivo a stazione Val d'Ala, presentata interrogazione

- Un nuovo insediamento abusivo è sorto a ridosso della stazione Val d'Ala a Roma. "Abbiamo appena presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata agli Assessori alla Sicurezza, Monica Lucarelli, all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, e alle Politiche sociali, Barbara Funari, in merito all'insediamento abusivo sorto a ridosso della stazione Val d'Ala, chiusa ormai da quasi dieci anni, dove si è creata una situazione di assoluto degrado. Una vera e propria baraccopoli, con tanto di discariche a cielo aperto, cumuli di rifiuti di ogni genere, roghi tossici. Il tutto, tra l'altro, a poca distanza dalla scuola primaria di via Val Maggia". Lo dichiara in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera IV nel Terzo Municipio. "La situazione, peggiorata negli ultimi mesi, ha risvolti allarmanti da molti punti di vista, a cominciare da quello della sicurezza. Ma la vicenda desta preoccupazione anche sotto il profilo sociale e igienico-sanitario - spiegano gli esponenti di Italia viva -. Raccogliamo il grido di allarme che arriva dai residenti del quartiere e rilanciamo la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare legalità e decoro. Fondamentale procedere a sgombero e bonifica della zona, investire sulla sicurezza - potenziando ad esempio l'illuminazione pubblica - e trovare una sistemazione dignitosa per le persone che vivono all'interno dell'insediamento abusivo".(Com)