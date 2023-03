Siccità: tavolo tecnico a palazzo Chigi, presto Cabina di regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista di un’estate che si preannuncia torrida, il governo ha già iniziato a fare i conti con un’emergenza che, puntualmente, occupa le pagine dei giornali e i pensieri degli agricoltori da fine aprile a inizio ottobre. La mancanza d’acqua, o siccità che dir si voglia, rappresenta “un’emergenza strutturale degli ultimi 20 anni” a cui, secondo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, bisognava porre rimedio in passato. Dunque “bisogna recuperare le criticità” e predisporre un piano di interventi che guardi al medio e lungo periodo. Per farlo il governo ha convocato per questa mattina un primo tavolo tecnico sulla crisi idrica, presieduto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha visto la partecipazione dei ministri coinvolti, dallo stesso Lollobrigida al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dal ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ai ministri per le Autonomie e per il Mare, Roberto Calderoli e Nello Musumeci. Un primo incontro per definire una linea d’azione che prevede innanzitutto l’istituzione a palazzo Chigi di una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie. Accanto a questo il governo si sta muovendo per predisporre urgentemente un provvedimento normativo che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe e accelerando i lavori essenziali per fronteggiare la siccità. (segue) (Rin)