Siccità: tavolo tecnico a palazzo Chigi, presto Cabina di regia (2)

- Quest’ultimo passaggio, come spiegato dal ministro Lollobrigida, è fondamentale, perché “ci sono 8 miliardi inutilizzati da anni a causa della burocrazia”. Soldi che ora vanno necessariamente sbloccati. Per farlo, e per coordinare tutti gli interventi, il governo ha previsto anche la nomina di un Commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto programmato dalla Cabina di regia. Necessaria poi la collaborazione dei cittadini e, in questo caso, l’idea è quella di dare il via ad una grande campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica. Ad illustrare più nel dettaglio quelli che saranno gli interventi prioritari individuati dal tavolo tecnico è stato il ministro Lollobrigida che, nel corso del question time a Montecitorio, ha parlato innanzitutto di una necessaria “razionalizzazione della delle governance” perché oggi ci sono “un mare di enti e istituzioni che devono affrontare il problema con un passaggio da una scrivania all'altra: questo va affrontato”. Accanto a questo serve un piano per rendere efficienti gli acquedotti, nei quali “c’è una dispersione idrica che arriva quasi al 50 per cento”, se si parla di perdite. Senza tralasciare “un piano per la realizzazione di invasi e bacini” da realizzare quanto prima “semplificando le norme”, che oggi rallentano i lavori. Anche perché, ha ricordato il ministro, la siccità è un problema che investe tutta la popolazione, ma è percepito soprattutto dalle aziende agricole”. Aziende agricole da sostenere anche attraverso un’intenso lavoro, a livello italiano ed europeo, su “colture meno idro-esigenti”, che hanno anche una valenza strategica per il Paese. (Rin)