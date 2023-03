Tunisia: ministro Esteri a omologo Guinea, Paese impegnato a proteggere residenti subsahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo della Guinea, Morissanda Kouyate, al quale ha ribadito l'impegno di Tunisi a proteggere tutti gli stranieri residenti, in particolare quelli provenienti dai Paesi subsahariani. Lo ha riferito il ministero degli Esteri tunisino, sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Ammar, inoltre, ha sottolineato che la lotta all'immigrazione irregolare si combatte nel pieno rispetto della legge tunisina e dei trattati africani e internazionali. Il ministro tunisino ha espresso il suo fermo rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei migranti irregolari, manifestando la sua disponibilità a facilitarne il rimpatrio e a cooperare con i Paesi dell'Africa subsahariana nel quadro delle relazioni bilaterali instaurate con ciascuno di essi. Da parte sua, il ministro degli Esteri della Guinea ha ringraziato la Tunisia per l'accoglienza calorosa riservatagli in occasione della sua breve visita di oggi, che ha avuto luogo mentre Ammar si trovava a Ginevra, per incontrare il vicepresidente del comitato internazionale della Croce rossa, Gilles Carbonnier. Al contempo, Kouyate ha elogiato l'atteggiamento "sobrio delle autorità tunisine" e ha espresso il suo rammarico per la "cattiva interpretazione" delle misure da loro adottate in materia di immigrazione irregolare". Quindi, ha ricordato che le autorità di Conakry hanno invitato i loro cittadini residenti in Tunisia a "non perdere la calma". Intanto, oggi la Guinea ha rimpatriato 50 suoi cittadini che erano nel Paese nordafricano senza titolo di soggiorno. (Tut)