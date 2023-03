Automotive: Bellucci, necessario salvaguardare filiera produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2035 è "una data troppo vicina per una transizione coatta verso la completa elettrificazione dei motori. Bene il perseguimento di un modello economico a più basso impatto ambientale, ma è necessario salvaguardare la filiera produttiva, la sua occupazione e l'indipendenza tecnologica dalla Cina. L'industria europea è da tempo impegnata nella riduzione delle sue esternalità negative, proprio per questo non può pagare lo scotto di una decisione imposta presa in sede Ue". Lo dichiara, in una nota, il viceministro al Lavoro ed alle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci. "L'auto elettrica, per essere totalmente sostenibile, deve essere alimentata da energia realmente pulita - continua l'esponente dell'esecutivo -. Abolire i motori endotermici e poi continuare a produrre energia elettrica dal carbone è una pura operazione di greenwashing che sposta le emissioni altrove. Proprio per questo è importante procedere per gradi e non imporre un'unica soluzione tecnologica per perseguire la riduzione delle emissioni. L’Italia ha dimostrato serietà e pragmatismo per tutelare l’occupazione e difendere l’industria dall’assalto tecnologico cinese. La sostenibilità va perseguita a tutto tondo, senza trascurare i costi sociali di scelte avventate come quella sull’immediata elettrificazione dell’automotive". (Com)