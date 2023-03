Lombardia: il cronoprogramma per l'avvio della nuova legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’atto di proclamazione a Presidente di Regione Lombardia inviato oggi ad Attilio Fontana dall’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d’Appello di Milano, inizia formalmente la dodicesima legislatura regionale: entro dieci giorni il Presidente Fontana dovrà comunicare la composizione della Giunta regionale (al massimo potranno essere nominati 16 assessori e 4 sottosegretari). Non prima di 10 giorni e non oltre 15 giorni dall’atto di proclamazione, si dovrà tenere la prima seduta del Consiglio regionale che sarà presieduta all’inizio da Vittorio Feltri in quanto Consigliere più anziano di età. Prima di questa seduta tutti i Consiglieri dovranno comunicare il gruppo consiliare al quale intendono aderire. Durante la prima seduta saranno eletti il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza (due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, e due Consiglieri Segretari, espressione anch’essi della maggioranza e della minoranza). All’inizio di questa stessa seduta sono previste anche le procedure di subentro dei primi dei non eletti che saranno chiamati a sostituire in Aula i Consiglieri eletti nominati Assessori regionali. La seconda seduta si terrà, invece, entro 15 giorni dalla nomina della Giunta regionale: in questa occasione il Presidente Fontana presenterà all’Aula la composizione della Giunta e il programma di governo per i prossimi cinque anni. Nella stessa seduta potrebbero essere istituite le Commissioni consiliari. (Com)