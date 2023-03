Imprese: Spagna, per Ferrovial risparmio fino a 40 milioni euro da trasferimento sede in Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ferrovial potrebbe risparmiare fino a 40 milioni di euro all'anno in tasse se trasferirà la sua sede legale nei Paesi Bassi, grazie alle condizioni fiscali più favorevoli in quel Paese rispetto alla Spagna, anche se questo avrebbe un impatto limitato sulla sua valutazione in borsa. Come riferisce il quotidiano "El Pais", è quanto stimato da un'analisi del Banco Sabadell. I risparmi e la proiezione internazionale che Ferrovial prevede di ottenere con questo trasferimento non saranno gratuiti. Sabadell evidenzia che il costo delle sole pratiche burocratiche per il trasferimento della sede e per la quotazione nei Paesi Bassi, pur mantenendo la quotazione in Spagna, sarà di circa 20 milioni di euro. Sebbene si tratti di una cifra significativa, l'effetto di un risparmio fiscale di 40 milioni di euro è limitato in una multinazionale con un fatturato nel 2022 di 7,5 miliardi di euro e un utile operativo di 728 milioni di euro. Il motivo per cui Ferrovial potrà risparmiare tra i 35 e i 40 milioni di euro all'anno è che nei Paesi Bassi i dividendi delle società controllate sono esenti da imposte, mentre in Spagna l'esenzione è limitata al 95 per cento. (Spm)