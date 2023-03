G20: Blinken, in India nessun incontro in programma con colleghi di Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non ha in programma alcun incontro con i colleghi di Russia e Cina, rispettivamente Sergej Lavrov e Qin Gang, in occasione della riunione ministeriale del G20 a Nuova Delhi, in India. Lo ha chiarito oggi in conferenza stampa a Tashkent, al termine della sua visita in Asia centrale durante la quale ha fatto tappa in Kazakhstan e Uzbekistan. “Non ho in programma di vedere né l’uno e né l’altro, ma sospetto che saremmo insieme in alcune sessioni di gruppo”, ha risposto a domanda specifica.(Res)