Roma: Morassut, azioni vandaliche contro circoli Pd Ardeatina e Subagusta, non ci intimidiscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni vandaliche contro i circoli del Pd di Subagusta e Ardeatina "non ci intimidiscono. Il nostro lavoro sul territorio proseguirà con ancora più forza. Chiediamo alle autorità di pubblica sicurezza di assicurare la tutela delle realtà associative e politiche democratiche del territorio ed individuare gli autori di queste azioni violente. Rivolgo agli iscritti dei circoli, entrambi del mio collegio elettorale, la massima solidarietà e partecipazione”. Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. (Com)