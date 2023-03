Agroalimentare: Zanella ed Evi (Avs), serve moratoria su allevamenti intensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli allevamenti intensivi, sempre più diffusi nel nostro Paese per soddisfare i crescenti consumi di massa di prodotti di origine animale, dalla carne alle uova ai latticini vanno fermati: occorre una moratoria per impedire l'allargamento di quelli esistenti e aprirne di nuovi. Secondo l'Ispra nel 2020 gli allevamenti hanno causato il 79 per cento delle emissioni di gas serra nel settore dell'agricoltura. Tra le sostanze monitorate, l'ammoniaca, che interessa maggiormente gli allevamenti intensivi a causa delle grandi quantità di reflui zootecnici prodotti, una volta liberata in atmosfera si combina con alcune componenti (ossidi di azoto e di zolfo), generando forti concentrazioni di polveri sottili. Eppure il ministro dell'Agricoltura non si impegna a limitare questa pratica: ci preoccupa che durante il question time di oggi abbia sostenuto la necessità di contemperare ecosistema con esigenze alimentari. In realtà un terzo del cibo prodotto finisce in spazzatura: di cosa parla dunque il ministro?". Lo affermano la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra Luana Zanella e la co-portavoce di Europa verde Eleonora Evi, durante il question time della Camera. (Rin)