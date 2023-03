Comuni: Benzoni (Az-Iv), no a colpi di mano su ballottaggi, serve metodo condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza attraverso un emendamento cerca di far passare una modifica alla legge sui sindaci sopra i 15 mila abitanti, cioè anche quelli delle grandi città: inaccettabile. Di fronte a temi così importanti, che incidono sulla vita di milioni di italiani, serve un metodo condiviso senza strappi o prove muscolari. I ballottaggi sono un esercizio di democrazia irrinunciabile e consentono agli elettori di poter incidere concretamente nella vita delle loro comunità. Basta sgrammaticature istituzionali, basta sotterfugi alle spalle dei cittadini". Lo afferma Fabrizio Benzoni, deputato di Azione-Italia viva, a commento della protesta in Senato delle opposizioni all'emendamento della maggioranza sul computo degli elettori per i piccoli Comuni. (Rin)