Milanp: Gdf nella sede della piattaforma Rock trading, operante nello scambio di cripto valuta

- I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione, sequestro e acquisizione di documentazione nei confronti di una società, la Rock trading, con sede a Milano operante nello scambio di cripto-attività e iscritta nel registro degli operatori di valute virtuale, tenuto dall'Oam (Organismo agenti e mediatori). La società, da qualche giorno, senza fornire adeguate giustificazioni, ha interrotto l'operatività della piattaforma, impedendo di fatto ai clienti la possibilità di accedere ai propri asset digitali. In seguito ad alcune notizie stampa e alle prime denunce dei clienti, sono state attivate immediatamente mirate verifiche che - grazie anche all'ausilio della Squadra reati informatici della Procura di Milano - hanno fatto emergere, oltre al blocco dell'operatività, l'interruzione dei rapporti con l'istituto di credito nazionale che, fin dalla costituzione della società, aveva fornito alla piattaforma i rapporti di conto attraverso cui operare, nonché alcune violazioni attinenti alla corretta redazione del bilancio da parte della società. Allo stato, si procede per riscontrare l'eventuale commissione di reati informatici e verificare la possibile configurazione di reati societari. Oltre alle sedi della società a Milano, Genova e Padova, i finanzieri stanno perquisendo le abitazioni dei due fondatori; inoltre, sono in corso accertamenti finanziari finalizzati a verificare la gestione della liquidità da parte della società, nonché la destinazione delle somme raccolte. (Com)